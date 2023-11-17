В Забайкалье под завалами в руднике наши тело погибшего шахтёра

В Забайкальском крае обнаружили тело шахтёра под завалами рудника в Балейском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

"По состоянию на 09:55 (03:55 мск) обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время продолжаются поиски второго пострадавшего. Также там отметили, что ситуация находится на особом контроле регионального аварийно-спасательного главка. Известно, что погибший работал в золоторудной компании "Омчак".

По факту инцидента прошло координационное совещание губернатора Забайкальского края Александра Осипова. На базе краевого управления МЧС развёрнута работа группы обеспечения деятельности постоянно действующего штаба при КЧС. К ликвидации последствий привлечена группировка в составе 18 человек и 5 единиц техники.