В Забайкалье под завалами в руднике наши тело погибшего шахтёра
В Забайкальском крае обнаружили тело шахтёра под завалами рудника в Балейском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.
"По состоянию на 09:55 (03:55 мск) обнаружено и поднято на поверхность тело одного из работников", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время продолжаются поиски второго пострадавшего. Также там отметили, что ситуация находится на особом контроле регионального аварийно-спасательного главка. Известно, что погибший работал в золоторудной компании "Омчак".
По факту инцидента прошло координационное совещание губернатора Забайкальского края Александра Осипова. На базе краевого управления МЧС развёрнута работа группы обеспечения деятельности постоянно действующего штаба при КЧС. К ликвидации последствий привлечена группировка в составе 18 человек и 5 единиц техники.
Ранее Лайф со ссылкой на региональное управление МЧС писал, что в Забайкальском крае произошло обрушение на руднике, под завалами оказались два человека. На месте работают горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России.
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