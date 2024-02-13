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13 февраля, 14:35

Под завалами могут быть люди: Обвал породы на золотом руднике в Турции попал на видео

В Турции на золотом руднике произошёл обширный обвал породы

Большой обвал породы произошёл на золотом руднике в турецкой провинции Эрзинджан, пишет телеканал NTV. Официальных данных о погибших и пострадавших не поступало, однако, по словам губернатора региона Хамзы Айдогду, под землёй могут находиться рабочие.

На золотом руднике в Турции произошёл обширный обвал породы. Видео © X / Siyonizm vebadır

"Под землёй могут находиться люди, их число пока не известно. В район рудника направлены подразделения спасателей", — сказал он.

По данным телеканала TV-100, в руднике в момент обрушения находилось не менее семи человек. На опубликованном в Сети видео — то, как большие объёмы породы буквально за секунды накрывают огромный объект.

Пожар произошёл на руднике "Николаевский" в Приморье, все рабочие эвакуированы
Пожар произошёл на руднике "Николаевский" в Приморье, все рабочие эвакуированы

Ранее минимум девять человек погибли при нападении вооружённых людей на шахту в перуанской провинции Патаз. Ещё четверых они взяли в заложники.

Обложка ©

X / Siyonizm vebadır

Матвей Константинов
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