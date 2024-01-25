Пожар произошёл на руднике "Николаевский" в Приморье, все рабочие эвакуированы

Возгорание произошло на руднике "Николаевский" в Дальнегорском городском округе Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

"По оперативным данным, днём 25 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о задымлении на горизонте - 275 м на руднике "Николаевский" в Дальнегорском городском округе", — говорится в сообщении.