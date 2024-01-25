Пожар произошёл на руднике "Николаевский" в Приморье, все рабочие эвакуированы
Возгорание произошло на руднике "Николаевский" в Дальнегорском городском округе Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
"По оперативным данным, днём 25 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о задымлении на горизонте - 275 м на руднике "Николаевский" в Дальнегорском городском округе", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, на поверхность эвакуированы 68 работников, которые находились на руднике в момент возгорания. Информация о пострадавших и погибших отсутствует. В настоящее время на месте работают спасатели Дальнегорского ВГСВ филиала "ВГСО Дальнего Востока" ФГУП "ВГСЧ".
Ранее Лайф писал, что на руднике в Балейском районе Забайкалья обнаружили тело шахтёра. Погибший лежал под завалами. В МЧС РФ отметили, что на месте произошло частичное обрушение горной породы на горизонте.