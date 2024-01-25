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25 января, 07:54

Пожар произошёл на руднике "Николаевский" в Приморье, все рабочие эвакуированы

Возгорание произошло на руднике "Николаевский" в Дальнегорском городском округе Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

"По оперативным данным, днём 25 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о задымлении на горизонте - 275 м на руднике "Николаевский" в Дальнегорском городском округе", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на поверхность эвакуированы 68 работников, которые находились на руднике в момент возгорания. Информация о пострадавших и погибших отсутствует. В настоящее время на месте работают спасатели Дальнегорского ВГСВ филиала "ВГСО Дальнего Востока" ФГУП "ВГСЧ".

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347 горняков эвакуировали с рудника под Челябинском, где произошёл пожар

Ранее Лайф писал, что на руднике в Балейском районе Забайкалья обнаружили тело шахтёра. Погибший лежал под завалами. В МЧС РФ отметили, что на месте произошло частичное обрушение горной породы на горизонте.

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Freepik / Whatwolf

Ян Поланин
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