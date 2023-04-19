347 горняков эвакуировали с рудника под Челябинском, где произошёл пожар

В Верхнеуральском районе Челябинской области произошло возгорание на руднике "Узельгинский". Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня днём поступило сообщение о возгорании фронтального погрузчика в шахте на отметке -520 метров на территории Узельгинского ГОК, в четырёх километрах от посёлка Межозёрный Верхнеуральского муниципального района", — отметили в ведомстве.

Всего в шахте находились 347 человек, самостоятельно на поверхность эвакуировались 346. В стволе, где загорелся погрузчик, нашли рабочего. Его также подняли, мужчина не пострадал. Сейчас пожар тушат, на месте находятся горноспасатели.