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19 апреля, 13:21

347 горняков эвакуировали с рудника под Челябинском, где произошёл пожар

Возгорание произошло на руднике "Узельгинский" под Челябинском

В Верхнеуральском районе Челябинской области произошло возгорание на руднике "Узельгинский". Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня днём поступило сообщение о возгорании фронтального погрузчика в шахте на отметке -520 метров на территории Узельгинского ГОК, в четырёх километрах от посёлка Межозёрный Верхнеуральского муниципального района", — отметили в ведомстве.

Всего в шахте находились 347 человек, самостоятельно на поверхность эвакуировались 346. В стволе, где загорелся погрузчик, нашли рабочего. Его также подняли, мужчина не пострадал. Сейчас пожар тушат, на месте находятся горноспасатели.

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Ранее Лайф писал, что в Кузбассе произошёл пожар в шахте "Распадская". Под землёй находятся 183 горняка, их эвакуируют.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
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