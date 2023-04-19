Мощный пожар охватил 4 тысячи квадратных метров промзоны в Дзержинске

Мощный пожар произошёл в промышленной зоне Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. Очевидцы заметили высокий столб чёрного густого дыма на месте пожара.

Пожар в промышленной зоне Дзержинска. Фото © t.me / mchs52

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, возгорание происходит на территории предприятия "Астат". Судя по сайту компании, она специализируется на производстве эпоксидного клея, смесевых растворителей и эпоксидных смол.

По последним данным, площадь пожара превысила четыре тысячи квадратных метров. К тушению огня привлечены более 80 человек и 27 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.