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19 апреля, 11:38

Мощный пожар охватил 4 тысячи квадратных метров промзоны в Дзержинске

В Дзержинске произошёл мощный пожар в промзоне

<p>Пожар в промышленной зоне Дзержинска. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs52/947" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mchs52</a></p>

Пожар в промышленной зоне Дзержинска. Обложка © t.me / mchs52

Мощный пожар произошёл в промышленной зоне Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. Очевидцы заметили высокий столб чёрного густого дыма на месте пожара.

Пожар в промышленной зоне Дзержинска. Фото © t.me / mchs52

Пожар в промышленной зоне Дзержинска. Фото © t.me / mchs52

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, возгорание происходит на территории предприятия "Астат". Судя по сайту компании, она специализируется на производстве эпоксидного клея, смесевых растворителей и эпоксидных смол.

По последним данным, площадь пожара превысила четыре тысячи квадратных метров. К тушению огня привлечены более 80 человек и 27 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

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Ранее Лайф писал, что из-за пожара в больнице района Фэнтай на юго-западе Пекина погибли 29 человек. Об этом сообщили в районной администрации.

Иван Косицын
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