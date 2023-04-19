Почти 30 человек погибло в результате пожара в больнице Пекина

Из-за пожара в больнице района Фэнтай на юго-западе Пекина погибло 29 человек. Об этом сообщили в районной администрации.

Пожар в больнице на юго-западе Пекина. Видео © Twitter / ytRiteshJha

На кадрах, снятых очевидцами, из окон больницы выбираются люди. Некоторые из них спускаются вниз по связанным простыням, а кто-то сидит на кондиционерах в ожидании помощи.

Уточняется, что инцидент случился во вторник, 18 апреля, в 12:57 по местному времени. В результате из медицинского учреждения был эвакуирован 71 человек. Всего на тушение пожара ушло 40 минут.

На данный момент причины пожара неизвестны. Уже задержаны директор больницы и ещё 11 ответственных, которые имеют отношение к чрезвычайному происшествию в больнице.