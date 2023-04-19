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19 апреля, 07:33

Почти 30 человек погибло в результате пожара в больнице Пекина

Из-за пожара в больнице района Фэнтай на юго-западе Пекина погибло 29 человек. Об этом сообщили в районной администрации.

Пожар в больнице на юго-западе Пекина. Видео © Twitter / ytRiteshJha

На кадрах, снятых очевидцами, из окон больницы выбираются люди. Некоторые из них спускаются вниз по связанным простыням, а кто-то сидит на кондиционерах в ожидании помощи.

Уточняется, что инцидент случился во вторник, 18 апреля, в 12:57 по местному времени. В результате из медицинского учреждения был эвакуирован 71 человек. Всего на тушение пожара ушло 40 минут.

Появилось видео Нотр-Дама спустя четыре года после страшного пожара

Появилось видео Нотр-Дама спустя четыре года после страшного пожара

На данный момент причины пожара неизвестны. Уже задержаны директор больницы и ещё 11 ответственных, которые имеют отношение к чрезвычайному происшествию в больнице.

Ранее Лайф писал о том, что в Дубае шестнадцать человек погибли и ещё девять пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Причиной инцидента стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания.

Обложка ©

Twitter / MoH_Vevo_Mv

Илья Суриков
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