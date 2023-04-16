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16 апреля, 10:24

Появилось видео Нотр-Дама спустя четыре года после страшного пожара

Появилось видео из парижского Нотр-Дама, разрушенного пожаром в 2019 году

В Париже продолжаются реставрационные работы в соборе Нотр-Дам, который сильно пострадал в пожаре четыре года назад — у средневекового здания обрушились крыша, шпиль, выгорели внутренние залы. Лайф публикует подборку кадров нынешнего состояния символа Франции и процесс его восстановления.

Реставрация Нотр-Дама в Париже. Видео © Twitter / El Pais / France_Hauguel

Президент Франции Эмманюэль Макрон лично проинспектировал стройку. В помещениях храма установлены строительные леса, идут черновые работы, пострадавшие в огне элементы убранства реставрируются отдельно, в мастерских. Архитекторы показали Макрону чертежи, а также французский президент смог выйти на крышу здания и увидеть с высоты масштаб работ.

  • Нотр-Дам в Париже реставрируют. Фото © Twitter / BelsatTV
    Нотр-Дам в Париже реставрируют. Фото © Twitter / BelsatTV
  • Нотр-Дам в Париже реставрируют. Фото © Twitter / BelsatTV
    Нотр-Дам в Париже реставрируют. Фото © Twitter / BelsatTV
  • Нотр-Дам в Париже реставрируют. Фото © Twitter / BelsatTV
    Нотр-Дам в Париже реставрируют. Фото © Twitter / BelsatTV
  • Нотр-Дам в Париже реставрируют. Фото © Twitter / BelsatTV
    Нотр-Дам в Париже реставрируют. Фото © Twitter / BelsatTV

Нотр-Дам в Париже реставрируют. Фото © Twitter / BelsatTV

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Пожар помог раскрыть готическую тайну Нотр-Дама

Пожар помог раскрыть готическую тайну Нотр-Дама

Напомним, пожар в парижском Нотр-Даме произошёл 15 апреля 2019 года. По данным парижской прокуратуры, огонь мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты или проблем с электричеством. В августе 2020 года началась реставрация органа в соборе, а недавно специалисты воссоздали новый шпиль Нотр-Дама по оригинальному проекту.

Обложка ©

Twitter / El Pais

Татьяна Миссуми
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