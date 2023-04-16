Появилось видео Нотр-Дама спустя четыре года после страшного пожара

В Париже продолжаются реставрационные работы в соборе Нотр-Дам, который сильно пострадал в пожаре четыре года назад — у средневекового здания обрушились крыша, шпиль, выгорели внутренние залы. Лайф публикует подборку кадров нынешнего состояния символа Франции и процесс его восстановления.

Реставрация Нотр-Дама в Париже. Видео © Twitter / El Pais / France_Hauguel

Президент Франции Эмманюэль Макрон лично проинспектировал стройку. В помещениях храма установлены строительные леса, идут черновые работы, пострадавшие в огне элементы убранства реставрируются отдельно, в мастерских. Архитекторы показали Макрону чертежи, а также французский президент смог выйти на крышу здания и увидеть с высоты масштаб работ.







