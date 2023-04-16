В Дубае 16 человек погибли в страшном пожаре в многоэтажке
Khaleej Times: 16 человек погибли и девять пострадали при пожаре в Дубае
Дом в Дубае, где произошёл пожар. Обложка © Khaleej Times
В Дубае (ОАЭ) шестнадцать человек погибли и ещё девять пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает газета Khaleej Times со ссылкой на службу гражданской обороны города.
"Пожар привёл к гибели 16 человек, ещё девять пострадали. Предварительное расследование показало, что причиной пожара стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания", — пишет издание.
Трагедия произошла в старой части города, в районе Аль-Рас, где находится старейший рынок Дубая и живут многие торговцы. Возгорание началось в квартире на четвёртом этаже.
Ранее Лайф писал, что Гамбург накрыло ядовитое облако дыма после пожара на двух складах. Жителей предупредили "об опасности из-за газов и химических компонентов в воздухе".