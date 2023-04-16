В Дубае 16 человек погибли в страшном пожаре в многоэтажке

В Дубае (ОАЭ) шестнадцать человек погибли и ещё девять пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает газета Khaleej Times со ссылкой на службу гражданской обороны города.

"Пожар привёл к гибели 16 человек, ещё девять пострадали. Предварительное расследование показало, что причиной пожара стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания", — пишет издание.

Трагедия произошла в старой части города, в районе Аль-Рас, где находится старейший рынок Дубая и живут многие торговцы. Возгорание началось в квартире на четвёртом этаже.