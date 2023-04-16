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16 апреля, 07:30

В Дубае 16 человек погибли в страшном пожаре в многоэтажке

Khaleej Times: 16 человек погибли и девять пострадали при пожаре в Дубае

<p>Дом в Дубае, где произошёл пожар. Обложка © <a href="https://www.khaleejtimes.com/uae/dubai-building-in-deira-catches-fire-casualties-reported" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Khaleej Times</a></p>

Дом в Дубае, где произошёл пожар. Обложка © Khaleej Times

В Дубае (ОАЭ) шестнадцать человек погибли и ещё девять пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает газета Khaleej Times со ссылкой на службу гражданской обороны города.

"Пожар привёл к гибели 16 человек, ещё девять пострадали. Предварительное расследование показало, что причиной пожара стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания", — пишет издание.

Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома на севере Москвы, погибло два человека

Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома на севере Москвы, погибло два человека

Трагедия произошла в старой части города, в районе Аль-Рас, где находится старейший рынок Дубая и живут многие торговцы. Возгорание началось в квартире на четвёртом этаже.

Ранее Лайф писал, что Гамбург накрыло ядовитое облако дыма после пожара на двух складах. Жителей предупредили "об опасности из-за газов и химических компонентов в воздухе".

Никита Никонов
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