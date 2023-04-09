Устрашающее ядовитое облако дыма над Гамбургом сняли на видео
Гамбург накрыло ядовитое облако дыма после пожара на двух складах
Пожар на складе в Гамбурге. Обложка © Twitter / @DagnyTaggart963
Ядовитое облако дыма образовалось в немецком Гамбурге после крупного пожара на двух складах, местных жителей призывают закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционирование. Об этом сообщает Reuters.
В небе над Гамбургом повисло токсичное облако после пожара на складах. Видео © Twitter / @newsistaan
Возгорание случилось в районе Ротенбургсорт в ночь на 9 апреля. Пожарная бригада предупредила жителей "об опасности из-за дымовых газов и химических компонентов в воздухе". Минимум 140 человек были вынуждены покинуть свои дома.
Облако токсичного дыма движется к центру города из-за направления ветра. Насколько опасна ситуация, пока сказать невозможно, уточнили в правоохранительных органах.
Ранее Лайф сообщал, что на Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погибло 12 человек. Ещё 14 граждан доставили в больницу, семь пропали без вести.