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9 апреля, 09:53

Устрашающее ядовитое облако дыма над Гамбургом сняли на видео

Гамбург накрыло ядовитое облако дыма после пожара на двух складах

<p>Пожар на складе в Гамбурге. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/DagnyTaggart963" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@DagnyTaggart963</a></p>

Пожар на складе в Гамбурге. Обложка © Twitter / @DagnyTaggart963

Ядовитое облако дыма образовалось в немецком Гамбурге после крупного пожара на двух складах, местных жителей призывают закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционирование. Об этом сообщает Reuters.

В небе над Гамбургом повисло токсичное облако после пожара на складах. Видео © Twitter / @newsistaan

Возгорание случилось в районе Ротенбургсорт в ночь на 9 апреля. Пожарная бригада предупредила жителей "об опасности из-за дымовых газов и химических компонентов в воздухе". Минимум 140 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Облако токсичного дыма движется к центру города из-за направления ветра. Насколько опасна ситуация, пока сказать невозможно, уточнили в правоохранительных органах.

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Ранее Лайф сообщал, что на Филиппинах в результате пожара на пассажирском судне погибло 12 человек. Ещё 14 граждан доставили в больницу, семь пропали без вести.

Ирина Фальке
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