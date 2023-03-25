Есть пострадавшие: Момент мощного взрыва на шоколадной фабрике в США попал на видео

На шоколадной фабрике компании R.M. Palmer в американском Уэст-Рединге, штат Пенсильвания, прогремел взрыв, после чего начался пожар. Уже известно о шести пострадавших, сообщает телеканал NBC 10.

Всё произошло в пятницу, 24 марта, около 17:00 по местному времени (00:00 мск 25 февраля). Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания. Все пострадавшие были госпитализированы. Информация о причинах взрыва и количестве сотрудников, всё ещё находящихся на фабрике, не уточняется.