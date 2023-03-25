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25 марта, 02:53

Есть пострадавшие: Момент мощного взрыва на шоколадной фабрике в США попал на видео

NBC 10: При взрыве на шоколадной фабрике в Пенсильвании пострадало шесть человек

На шоколадной фабрике компании R.M. Palmer в американском Уэст-Рединге, штат Пенсильвания, прогремел взрыв, после чего начался пожар. Уже известно о шести пострадавших, сообщает телеканал NBC 10.

Взрыв на шоколадной фабрике в США. Видео © Twitter / TPV_John, adn40

Всё произошло в пятницу, 24 марта, около 17:00 по местному времени (00:00 мск 25 февраля). Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания. Все пострадавшие были госпитализированы. Информация о причинах взрыва и количестве сотрудников, всё ещё находящихся на фабрике, не уточняется.

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Кадр видео Twitter / adn40

Иван Косицын
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