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23 марта, 03:58

В Самаре ликвидировали пожар в доходном доме купца Челышева XIX века

<p>Работа пожарных на месте возгорания знаменитого доходного дома купца Челышева в Самаре. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_samara/1600" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Самарской области</a></p>

Работа пожарных на месте возгорания знаменитого доходного дома купца Челышева в Самаре. Обложка © Telegram / МЧС Самарской области

Открытое горение в доходном доме Челышева в историческом центре Самары ликвидировано на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, идёт разборка и проливка конструкций.

В результате пожара никто не пострадал. Знаменитый доходный дом купца Челышева был построен в 1899 году, здание является одной из достопримечательностей города и признано объектом культурного наследия. В местной прокуратуре отметили, что по факту возгорания начата проверка, устанавливаются причины пожара. В настоящее время решается вопрос о предоставлении жилья семьям, чьи квартиры пострадали. В администрации города указали, что эвакуированных разместили в пункте временного размещения.

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Напомним, здание доходного дома Челышева загорелось в историческом центре Самары на площади 1300 квадратных метров. Жители были эвакуированы. Позднее площадь пожара возросла до 1400 квадратных метров. В 2:13 мск пожар был локализован на этой же площади.

Иван Косицын
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