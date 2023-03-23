В Самаре ликвидировали пожар в доходном доме купца Челышева XIX века
Работа пожарных на месте возгорания знаменитого доходного дома купца Челышева в Самаре. Обложка © Telegram / МЧС Самарской области
Открытое горение в доходном доме Челышева в историческом центре Самары ликвидировано на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, идёт разборка и проливка конструкций.
В результате пожара никто не пострадал. Знаменитый доходный дом купца Челышева был построен в 1899 году, здание является одной из достопримечательностей города и признано объектом культурного наследия. В местной прокуратуре отметили, что по факту возгорания начата проверка, устанавливаются причины пожара. В настоящее время решается вопрос о предоставлении жилья семьям, чьи квартиры пострадали. В администрации города указали, что эвакуированных разместили в пункте временного размещения.
Напомним, здание доходного дома Челышева загорелось в историческом центре Самары на площади 1300 квадратных метров. Жители были эвакуированы. Позднее площадь пожара возросла до 1400 квадратных метров. В 2:13 мск пожар был локализован на этой же площади.