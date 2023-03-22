Доходный дом купца Челышева горит в Самаре на площади в 1300 квадратов

Крупный пожар охватил знаменитый самарский доходный дом Челышева. Здание является одной из достопримечательностей города и признано объектом культурного наследия.

Дом расположен на пересечении Красноармейской и Ленинской улиц. По данным местного портала 63.ru, к особняку прибыли десятки пожарных машин, жители эвакуированы. Площадь возгорания выросла до 1300 квадратных метров, сотрудники МЧС продолжают тушение.

Пожар в доходном доме Челышева. Фото © VK / "Новости Самары"

"Сообщение о возгорании на Красноармейской, 60 поступило в 21:07 в среду, 22 марта. Загорелся третий этаж дома. Огонь перекинулся на крышу. Объявлен повышенный ранг вызова", — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Самарцы подозревают, что причиной возгорания стал поджог. Дело в том, что в прошлом году в доме тоже произошёл пожар.