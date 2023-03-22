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21 марта, 22:45

В Екатеринбурге вспыхнувший Porsche поджёг бизнес-центр

<p>Сгоревший автомобиль Porsche. Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2023/03/22/72152396/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1 \ ИА "Ночные новости"</a></p>

Сгоревший автомобиль Porsche. Фото © E1 \ ИА "Ночные новости"

В Екатеринбурге случился пожар в офисном здании на Коминтерна, 16. Как выяснилось, причиной стал загоревшийся автомобиль Porsche, стоявший у стены этого бизнес-центра. Огонь перекинулся на здание и дошёл до самой его крыши.

Загоревшийся в Екатеринбурге бизнес-центр. Фото © E1 \ ИА "Ночные новости"

Загоревшийся в Екатеринбурге бизнес-центр. Фото © E1 \ ИА "Ночные новости"

"По крыше ходят пожарные. Насчитал семь пожарных машин, подъехала полиция", — пояснил один из очевидцев изданию E1.

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Анатолий Симоненко
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