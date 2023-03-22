В Екатеринбурге вспыхнувший Porsche поджёг бизнес-центр

В Екатеринбурге случился пожар в офисном здании на Коминтерна, 16. Как выяснилось, причиной стал загоревшийся автомобиль Porsche, стоявший у стены этого бизнес-центра. Огонь перекинулся на здание и дошёл до самой его крыши.