В Екатеринбурге вспыхнувший Porsche поджёг бизнес-центр
Сгоревший автомобиль Porsche. Фото © E1 \ ИА "Ночные новости"
В Екатеринбурге случился пожар в офисном здании на Коминтерна, 16. Как выяснилось, причиной стал загоревшийся автомобиль Porsche, стоявший у стены этого бизнес-центра. Огонь перекинулся на здание и дошёл до самой его крыши.
Загоревшийся в Екатеринбурге бизнес-центр. Фото © E1 \ ИА "Ночные новости"
"По крыше ходят пожарные. Насчитал семь пожарных машин, подъехала полиция", — пояснил один из очевидцев изданию E1.
Ранее в Екатеринбурге случился пожар на станции метро "Уралмаш". Её заполнил дым. Причиной ЧП стало короткое замыкание электрических кабелей.