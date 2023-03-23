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22 марта, 21:25

МЧС: Площадь пожара в доходном доме купца Челышева в Самаре выросла до 1400 квадратов

<p>Работа пожарных на месте возгорания дома в Самаре XIX века. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_samara/1600?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Самарской области</a></p>

Работа пожарных на месте возгорания дома в Самаре XIX века. Обложка © Telegram / МЧС Самарской области

Площадь пожара в доходном доме купца Челышева 1899 года постройки в Самаре увеличилась до 1400 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Самарской области.

"На месте вызова задействовано более 50 единиц техники и 157 человек личного состава", — сказано в записи ведомства.

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Напомним, о пожаре в доходном доме купца Челышева стало известно вечером 22 марта. Изначально площадь возгорания составляла 1300 квадратных метров. Жители были эвакуированы.

Юлия Коновалова
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