МЧС: Площадь пожара в доходном доме купца Челышева в Самаре выросла до 1400 квадратов
Работа пожарных на месте возгорания дома в Самаре XIX века. Обложка © Telegram / МЧС Самарской области
Площадь пожара в доходном доме купца Челышева 1899 года постройки в Самаре увеличилась до 1400 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Самарской области.
"На месте вызова задействовано более 50 единиц техники и 157 человек личного состава", — сказано в записи ведомства.
Напомним, о пожаре в доходном доме купца Челышева стало известно вечером 22 марта. Изначально площадь возгорания составляла 1300 квадратных метров. Жители были эвакуированы.