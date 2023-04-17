КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 09:12

Клубы чёрного дыма сняли над зданием "Роскосмоса" в Москве

В Москве произошёл пожар в "Плов центре" рядом с офисом "Роскосмоса"

В Сети появились кадры пожара на Бережковской набережной в Москве. Источник телеканала "360" утверждал, что возгорание произошло в офисе "Роскосмоса", расположенном под номером 22. Видно, как чёрный дым поднимается из-за домов, но точный эпицентр определить по видео невозможно.

Пожар в Москве у здания "Роскосмоса". Видео © VK / Елена Осенняя

Очевидцы утверждают, что огонь охватил гаражи и часть административной постройки, а площадь пожара оценивается в 200 квадратных метров. В МЧС завили, что прибывшие спасатели не обнаружили возгорания по адресу "Роскосмоса", сейчас бригады пожарных тушат огонь у соседних зданий. Причины ЧП выясняются.

Фото © Прокуратура Москвы

Фото © Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы уже пояснила, что пожар возник в нежилом здании на Бережковской набережной. Ведомство контролирует установление обстоятельств и причин ЧП. По предварительной информации, произошло частичное обрушение кровли. Согласно предварительным данным, речь идёт о "Плов центре". Огонь охватил 600 кв. метров. Тушение продолжается.

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пожаре на двух гражданских объектах

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пожаре на двух гражданских объектах

Ранее сообщалось, что пожар случился в одной из квартир жилого дома на севере Москвы. В результате происшествия погибло два человека.

Обложка ©

VK / Елена Осенняя

Татьяна Миссуми
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