Клубы чёрного дыма сняли над зданием "Роскосмоса" в Москве

В Сети появились кадры пожара на Бережковской набережной в Москве. Источник телеканала "360" утверждал, что возгорание произошло в офисе "Роскосмоса", расположенном под номером 22. Видно, как чёрный дым поднимается из-за домов, но точный эпицентр определить по видео невозможно.

Пожар в Москве у здания "Роскосмоса". Видео © VK / Елена Осенняя

Очевидцы утверждают, что огонь охватил гаражи и часть административной постройки, а площадь пожара оценивается в 200 квадратных метров. В МЧС завили, что прибывшие спасатели не обнаружили возгорания по адресу "Роскосмоса", сейчас бригады пожарных тушат огонь у соседних зданий. Причины ЧП выясняются.

Фото © Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы уже пояснила, что пожар возник в нежилом здании на Бережковской набережной. Ведомство контролирует установление обстоятельств и причин ЧП. По предварительной информации, произошло частичное обрушение кровли. Согласно предварительным данным, речь идёт о "Плов центре". Огонь охватил 600 кв. метров. Тушение продолжается.