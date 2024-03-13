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13 марта, 12:22

Мёртвого младенца нашли в подвале дома многодетной россиянки

Тело младенца нашли в подвале дома многодетной матери в Новосибирской области

Мёртвого младенца обнаружили в подвале дома многодетной матери в Болотнинском районе Новосибирской области. По сведениям региональной прокуратуры, она родила дома.

"Установлено, что в частном доме в одном из посёлков Болотнинского района женщина родила ребёнка, в медицинское учреждение не обращалась. 11 марта 2024 года в подвале дома сотрудниками полиции обнаружен труп новорождённого ребёнка. Женщина является многодетной матерью", — рассказали в прокуратуре области.

В региональном СУ СКР в свою очередь уточнили, что 11 марта в управление поступило сообщение о том, что в частном доме в одном из посёлков Болотнинского района находится умерший младенец. После обнаружения тела ребёнка межрайонный следственный отдел начал процессуальную проверку. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, судебно-медицинская экспертиза установит причины смерти младенца. А прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики района и других специалистов, работавших с этой семьёй.

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Ранее Life.ru рассказывал, как на Урале мать и отец так бурно отмечали месяц со дня рождения сына, что не заметили его смерть. Первым о трагедии узнал педиатр, который пришёл к семье на плановый осмотр малыша, однако мать была в состоянии алкогольного опьянения и не могла вспомнить, что произошло.

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Shutterstock/FOTODOM

Андрей Бражников
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