Мёртвого младенца нашли в подвале дома многодетной россиянки

Мёртвого младенца обнаружили в подвале дома многодетной матери в Болотнинском районе Новосибирской области. По сведениям региональной прокуратуры, она родила дома.

"Установлено, что в частном доме в одном из посёлков Болотнинского района женщина родила ребёнка, в медицинское учреждение не обращалась. 11 марта 2024 года в подвале дома сотрудниками полиции обнаружен труп новорождённого ребёнка. Женщина является многодетной матерью", — рассказали в прокуратуре области.

В региональном СУ СКР в свою очередь уточнили, что 11 марта в управление поступило сообщение о том, что в частном доме в одном из посёлков Болотнинского района находится умерший младенец. После обнаружения тела ребёнка межрайонный следственный отдел начал процессуальную проверку. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, судебно-медицинская экспертиза установит причины смерти младенца. А прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики района и других специалистов, работавших с этой семьёй.