На Урале мать с отцом так бурно отмечали месяц со дня рождения сына, что не заметили его смерть В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц со дня его рождения 24 января, 14:23 В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц со дня его рождения. Обложка © Shutterstock

В Первоуральске Свердловской области новорождённый мальчик скончался, когда родители отмечали месяц со дня его рождения. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на первоуральскую Детскую больницу.

"В одной семье взрослые отмечали месяц со дня рождения ребёнка. Видимо, так крепко праздновали, что забыли про сына. В итоге месячный мальчик скончался", — уточняется в материале.

Первым о трагедии узнал педиатр, который пришёл к семье на плановый осмотр малыша. Однако мать была в алкогольном опьянении и не могла вспомнить, что произошло. Тогда на место были вызваны правоохранители.

Ранее сообщалось, что полуторагодовалый малыш насмерть отравился таблетками для сердца в Москве. Трагедия произошла из-за того, что мама случайно оставила лекарство на столе. Полиция проводит проверку.

Авторы Татьяна Миссуми