Недоношенный младенец умер после домашних родов в Сочи

В Сочи недоношенный младенец умер после домашних родов. По данным Kub Mash, 39-летняя мать не стояла на учёте по беременности и не обращалась в больницу даже после того, как у неё преждевременно отошли воды — на 28-й неделе.

Роль акушера пришлось выполнять мужу. При этом он всё-таки вызвал скорую — хотел, чтобы медики осмотрели супругу. Врач первым делом предложил госпитализацию, но семья подписала отказ. Оставить новорождённого в опасности доктор не смог — вызвал полицию, но переубедить родителей не смогли даже они.

Первые двое суток с младенцем было всё хорошо, но на третий день утром нашли его в кроватке без дыхания. Сейчас семью проверяет ПДН и Следственный комитет.