"Выкидыш — и в канализацию": Названа возможная причина смерти найденных в Новой Москве младенцев

У матери двойняшек, чьи тела нашли на насосной станции в Москве, мог случиться выкидыш. Как заявляют источники, эксперты-криминалисты установили, что был обнаружен плод женского пола сроком примерно 4,5 месяца и длиной 27 сантиметров. Смерть наступила примерно за 24 часа до обнаружения. На голове у младенца заметили рану в теменной области. Второе тело женского пола нашли спустя некоторое время.

Как пишет сайт MK.ru, первое тело обнаружила 66-летняя сотрудница насосной станции, которая каждые два часа выгребает мусор из коллектора, чтобы он не забивал решётки. В эту часть очистных сооружений приходит вода из канализации. Девочка лежала в бытовых отходах. Её сестру нашли при схожих обстоятельствах. По всей видимости, потеряв дочек, мама не придумала ничего лучше, чем попросту выкинуть их в канализацию.