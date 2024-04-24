Пропавшую в Прикамье молодую мать нашли голой и задушенной в лесу, убийце всего 15 лет

Александра исчезла днём 20 апреля. Она с маленькой дочкой пошла в гости к своим родителям. Отец попросил её накопать ему червей для рыбалки, та пошла в лес и больше не вернулась. Поиски молодой мамы продолжались три дня. 23 апреля пришла страшная весть: пропавшую нашли убитой совсем без одежды в канаве. Тело наполовину было погружено в лужу, а одежда валялась неподалёку. На руках и шее девушки были следы борьбы. По словам мужа, убийца попал на камеру расположенного у кромки детсада. По записям установили, что Александра шла в сторону леса вместе с высоким парнем. Оказалось, что преступнику всего 15 лет.