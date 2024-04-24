Пропавшую в Прикамье молодую мать нашли голой и задушенной в лесу, убийце всего 15 лет
В Прикамье задержали убийцу пропавшей женщины, им оказался 15-летний подросток
Убитая в посёлке Яйва Александра. Фото © Поисковый отряд "Пермь-Поиск"
Пропавшую в посёлке Яйва Пермского края 21-летнюю Александру Ш. нашли убитой в лесной канаве, по подозрению в жесткой расправе задержан подросток. Её задушили, рассказал порталу 59.ru супруг погибшей Максим.
Александра исчезла днём 20 апреля. Она с маленькой дочкой пошла в гости к своим родителям. Отец попросил её накопать ему червей для рыбалки, та пошла в лес и больше не вернулась. Поиски молодой мамы продолжались три дня. 23 апреля пришла страшная весть: пропавшую нашли убитой совсем без одежды в канаве. Тело наполовину было погружено в лужу, а одежда валялась неподалёку. На руках и шее девушки были следы борьбы. По словам мужа, убийца попал на камеру расположенного у кромки детсада. По записям установили, что Александра шла в сторону леса вместе с высоким парнем. Оказалось, что преступнику всего 15 лет.
"По подозрению в совершении убийства женщины во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска задержан ранее не судимый несовершеннолетний местный житель 2008 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, по месту жительства подозреваемого проведён обыск, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", — рассказали в региональном управлении СК.
По факту трагедии завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".
Ранее в Уфе пропали 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов. Они вышли на прогулку 30 марта в районе детского лагеря "Чайка". На их поиски были брошены все силы, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей. 6 апреля водолазам пришлось остановить поиски из-за начавшихся паводков.