Пропавшего в Подмосковье мальчика с особенностями нашли мёртвым
Пропавшего мальчика из Подмосковья нашли мёртвым. Обложка © Пресс-служба "ЛизаАлерт"
Мальчика с особенностями в развитии, который пропал больше недели назад в Подмосковье, нашли мёртвым. Информация об этом появилась на странице общественной организации "Спас Град".
15-летний мальчик 13 апреля поехал со своей бабушкой на дачу в посёлок Малиновые Луга в Орехово-Зуевском муниципальном районе и отпросился покататься на велосипеде. В тот день пенсионерка видела своего особенного внука в последний раз.
К поискам мальчика подключились специалисты поисковых отрядов, а также добровольцы. Его искали больше недели, но, к сожалению, чуда не произошло: сегодня на странице отряда "Спас Град" появилась информация о том, что мальчик погиб. Других подробностей не приводится.
Ранее в Уфе пропали 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов. Они вышли на прогулку 30 марта в районе детского лагеря "Чайка". На их поиски были брошены все силы, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей. 6 апреля водолазам пришлось остановить поиски из-за начавшихся паводков.