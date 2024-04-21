Пропавшего в Подмосковье мальчика с особенностями нашли мёртвым

Мальчика с особенностями в развитии, который пропал больше недели назад в Подмосковье, нашли мёртвым. Информация об этом появилась на странице общественной организации "Спас Град".

15-летний мальчик 13 апреля поехал со своей бабушкой на дачу в посёлок Малиновые Луга в Орехово-Зуевском муниципальном районе и отпросился покататься на велосипеде. В тот день пенсионерка видела своего особенного внука в последний раз.