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21 апреля, 20:53

Пропавшего в Подмосковье мальчика с особенностями нашли мёртвым

Пропавшего мальчика из Подмосковья нашли мёртвым. Обложка © Пресс-служба "ЛизаАлерт"

Пропавшего мальчика из Подмосковья нашли мёртвым. Обложка © Пресс-служба "ЛизаАлерт"

Мальчика с особенностями в развитии, который пропал больше недели назад в Подмосковье, нашли мёртвым. Информация об этом появилась на странице общественной организации "Спас Град".

15-летний мальчик 13 апреля поехал со своей бабушкой на дачу в посёлок Малиновые Луга в Орехово-Зуевском муниципальном районе и отпросился покататься на велосипеде. В тот день пенсионерка видела своего особенного внука в последний раз.

К поискам мальчика подключились специалисты поисковых отрядов, а также добровольцы. Его искали больше недели, но, к сожалению, чуда не произошло: сегодня на странице отряда "Спас Град" появилась информация о том, что мальчик погиб. Других подробностей не приводится.

В Псковской области нашли мёртвым пропавшего с детской площадки 5-летнего мальчика
В Псковской области нашли мёртвым пропавшего с детской площадки 5-летнего мальчика

Ранее в Уфе пропали 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов. Они вышли на прогулку 30 марта в районе детского лагеря "Чайка". На их поиски были брошены все силы, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей. 6 апреля водолазам пришлось остановить поиски из-за начавшихся паводков.

Оксана Попова
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