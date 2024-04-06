В Уфе прекратили поиски пропавших неделю назад подростков из-за паводков

"Спасатели трёх поисково-спасательных отрядов на аэролодке и судах на воздушной подушке обследовали береговую линию реки Белой. Пройдено 77,5 километра. В связи с развитием паводковой обстановки в реках Уфы проведение водолазных работ приостановлено", — рассказали в управлении.

Как уже писал Life.ru, 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов вышли на прогулку 30 марта в районе детского лагеря "Чайка", с тех пор об их судьбе ничего не известно. Друзья отправились гулять в сторону леса и бесследно исчезли. У шестой пристани вдоль реки Белой спасатели нашли их рюкзаки, но следов самих ребят всё ещё нет. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей.