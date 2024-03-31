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Криминал

Два подростка пропали во время прогулки у детского лагеря "Чайка" в Уфе

31 марта, 09:15
Павел Паличев и Дамир Адигамов. Обложка © Telegram / МВД Башкортостана

Павел Паличев и Дамир Адигамов. Обложка © Telegram / МВД Башкортостана

В Уфе два школьника четырнадцати лет ушли вместе на прогулку 30 марта, но домой не вернулись. Сейчас полиция занимается поисками подростков. О случившемся пишет МВД Башкортостана.

"Вчера в отдел полиции № 6 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение от родителей двух несовершеннолетних, которые вышли вместе гулять, но перестали выходить на связь. В настоящее время их местонахождение неизвестно", — говорится в тексте.

Павел Паличев был одет в синюю куртку, зелёные штаны, тёмные сапоги, зелёную шапку. Его приятель Дамир Адигамов ушёл из дома в чёрной куртке, спортивных штанах и синих сапогах. Ребята сказали родителям, что будут гулять возле детского оздоровительного лагеря "Чайка" на улице Шафиева.

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В Краснодарском крае полиция обнаружила в реке тело пропавшего десятилетнего мальчика с особенностями развития, поиски которого велись с 28 марта. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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