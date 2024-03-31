СК завёл дело по факту исчезновения двух подростков в Уфе

В Уфе завели уголовное дело по факту исчезновения двух подростков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Башкортостану.

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двоих уфимцев 13 и 14 лет", — говорится в сообщении ведомства.

Следствие выяснило, что накануне мальчики ушли из дома, направившись в лесной массив рядом с детским лагерем "Чайка" на улице Шафиева, через некоторое время они перестали выходить на связь. Родители хотели сами отыскать юных уфимцев, но попытки не увенчались успехом, они обратились в полицию. В ходе поисков были найдены рюкзаки подростков в лесу вблизи реки Белой.