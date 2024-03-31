СК завёл дело по факту исчезновения двух подростков в Уфе
Павел Паличев и Дамир Адигамов. Обложка © Telegram / МВД Башкортостана
В Уфе завели уголовное дело по факту исчезновения двух подростков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Башкортостану.
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двоих уфимцев 13 и 14 лет", — говорится в сообщении ведомства.
Следствие выяснило, что накануне мальчики ушли из дома, направившись в лесной массив рядом с детским лагерем "Чайка" на улице Шафиева, через некоторое время они перестали выходить на связь. Родители хотели сами отыскать юных уфимцев, но попытки не увенчались успехом, они обратились в полицию. В ходе поисков были найдены рюкзаки подростков в лесу вблизи реки Белой.
Life.ru сообщал, что в Уфе два школьника ушли вместе на прогулку 30 марта, но домой не вернулись. Сообщается, что Павел Паличев был одет в синюю куртку, зелёные штаны, тёмные сапоги, зелёную шапку. Его приятель Дамир Адигамов ушёл из дома в чёрной куртке, спортивных штанах и синих сапогах.