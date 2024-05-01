Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 10:05

Дворник-рецидивист стрелял по полицейским в Подмосковье, которые хотели его задержать

Дворник-рецидивист выстрелил из ракетницы в сотрудников полиции

Дворник-рецидивист выстрелил из ракетницы в сотрудников полиции. Обложка © Freepik

Дворник-рецидивист выстрелил из ракетницы в сотрудников полиции. Обложка © Freepik

Жители Коломны ночью вызвали полицию из-за шумных соседей, которые ругались, дрались и мешали всем спать. Наряд полиции приехал по адресу на проспекте Кирова. Им открыл дверь разъярённый мужчина, который сразу выстрелил из ракетницы в живот одному из правоохранителей, а потом закрыл дверь, сообщает SHOT.

Через какое-то время мужчина снова открыл дверь и выстрелил в спину другому полицейскому. Стражи порядка применили перцовый спрей в отношении нападавшего. Им оказался 62-летний местный житель Глеб И., который работает дворником. Он ранее был судим за побои и угрозу убийством. На него составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Дворнику грозит штраф до 1500 рублей или арест до 15 суток.

Полицейских осмотрели врачи — у одного из них диагностировали тупую травму живота и ушиб мягких тканей, у другого — ожог грудной клетки. Им назначили амбулаторное лечение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стали известны личности полицейских из Кургана, погибших при нападении боевиков с бомбами в КЧР
Стали известны личности полицейских из Кургана, погибших при нападении боевиков с бомбами в КЧР

За последние дни это не первое преступление, совершённое рецидивистом. Недавно Life.ru рассказывал, что судимый за нападение на полицейского устроил смертельное ДТП в Зеленограде.

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров