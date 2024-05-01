Дворник-рецидивист стрелял по полицейским в Подмосковье, которые хотели его задержать

Жители Коломны ночью вызвали полицию из-за шумных соседей, которые ругались, дрались и мешали всем спать. Наряд полиции приехал по адресу на проспекте Кирова. Им открыл дверь разъярённый мужчина, который сразу выстрелил из ракетницы в живот одному из правоохранителей, а потом закрыл дверь, сообщает SHOT.

Через какое-то время мужчина снова открыл дверь и выстрелил в спину другому полицейскому. Стражи порядка применили перцовый спрей в отношении нападавшего. Им оказался 62-летний местный житель Глеб И., который работает дворником. Он ранее был судим за побои и угрозу убийством. На него составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Дворнику грозит штраф до 1500 рублей или арест до 15 суток.

Полицейских осмотрели врачи — у одного из них диагностировали тупую травму живота и ушиб мягких тканей, у другого — ожог грудной клетки. Им назначили амбулаторное лечение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.