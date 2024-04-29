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29 апреля, 07:16

Стали известны личности убитых боевиками с бомбами полицейских из Кургана

МВД выразило соболезнования семьям погибших при нападении в КЧР полицейских

Подполковник Валиков Антон Алексеевич и старшина Артамонов Андрей Валерьевич, погибшие при нападении боевиков в КЧР. Фото © МВД по Карачаево-Черкесской Республике

Подполковник Валиков Антон Алексеевич и старшина Артамонов Андрей Валерьевич, погибшие при нападении боевиков в КЧР. Фото © МВД по Карачаево-Черкесской Республике

МВД России по Карачаево-Черкесии выразило соболезнования семьям полицейских из Кургана, погибших в результате вооружённого нападения в посёлке Мара-Аягъы КЧР. Ведомство раскрыло личности убитых правоохранителей.

"При выполнении служебного долга погибли заместитель начальника МО МВД России "Щучанский" УМВД России по Курганской области подполковник внутренней службы Валиков Антон Алексеевич и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) ДЧ ОП № 1 УМВД России по г. Кургану старшина полиции Артамонов Андрей Валерьевич", — рассказали в министерстве.

Руководство и личный состав МВД по Карачаево-Черкесии обратились с глубокими соболезнованиями к родным погибших от рук преступников.

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Напомним, сегодня ночью в посёлке Мара-Аягъы Карачаево-Черкесской Республики группа из пяти боевиков атаковала пост ГИБДД. Сперва они бросили в направлении полицейских бомбу, после чего стали бить из огнестрельного оружия. Все нападавшие были убиты ответным огнём силовиков. Погибли двое полицейских, ещё четверо правоохранителей доставлены в больницу. Минздрав сообщил об их состоянии.

Андрей Бражников
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