Стали известны личности убитых боевиками с бомбами полицейских из Кургана
МВД выразило соболезнования семьям погибших при нападении в КЧР полицейских
Подполковник Валиков Антон Алексеевич и старшина Артамонов Андрей Валерьевич, погибшие при нападении боевиков в КЧР. Фото © МВД по Карачаево-Черкесской Республике
МВД России по Карачаево-Черкесии выразило соболезнования семьям полицейских из Кургана, погибших в результате вооружённого нападения в посёлке Мара-Аягъы КЧР. Ведомство раскрыло личности убитых правоохранителей.
"При выполнении служебного долга погибли заместитель начальника МО МВД России "Щучанский" УМВД России по Курганской области подполковник внутренней службы Валиков Антон Алексеевич и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) ДЧ ОП № 1 УМВД России по г. Кургану старшина полиции Артамонов Андрей Валерьевич", — рассказали в министерстве.
Руководство и личный состав МВД по Карачаево-Черкесии обратились с глубокими соболезнованиями к родным погибших от рук преступников.
Напомним, сегодня ночью в посёлке Мара-Аягъы Карачаево-Черкесской Республики группа из пяти боевиков атаковала пост ГИБДД. Сперва они бросили в направлении полицейских бомбу, после чего стали бить из огнестрельного оружия. Все нападавшие были убиты ответным огнём силовиков. Погибли двое полицейских, ещё четверо правоохранителей доставлены в больницу. Минздрав сообщил об их состоянии.