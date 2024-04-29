Стали известны личности убитых боевиками с бомбами полицейских из Кургана

МВД России по Карачаево-Черкесии выразило соболезнования семьям полицейских из Кургана, погибших в результате вооружённого нападения в посёлке Мара-Аягъы КЧР. Ведомство раскрыло личности убитых правоохранителей.

"При выполнении служебного долга погибли заместитель начальника МО МВД России "Щучанский" УМВД России по Курганской области подполковник внутренней службы Валиков Антон Алексеевич и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) ДЧ ОП № 1 УМВД России по г. Кургану старшина полиции Артамонов Андрей Валерьевич", — рассказали в министерстве.