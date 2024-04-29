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Регион
29 апреля, 05:23

В убитых после нападения на полицейских в КЧР опознали расстрелявших ДПС боевиков 22 апреля

Ликвидированные в КЧР боевики оказались участниками нападения на ДПС 22 апреля

Пять подозреваемых в деле о расстреле полицейских в КЧР. Обложка © Telegram / МВД по КЧР

Пять подозреваемых в деле о расстреле полицейских в КЧР. Обложка © Telegram / МВД по КЧР

Пятеро боевиков, ликвидированных после ночного нападения на полицейских в посёлке Мара Аягъы Карачаево-Черкесии, оказались участниками расстрела наряда ДПС в Карачаевске 22 апреля. Об этом сообщает республиканское СУ СКР.

Место нападения на полицейских в посёлке Мара Аягъы в ночь на 29 апреля. Фото © СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

Место нападения на полицейских в посёлке Мара Аягъы в ночь на 29 апреля. Фото © СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

"Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершённого 22 апреля текущего года. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 3 ст. 222 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов", — рассказали следователи.

Место нападения на полицейских в посёлке Мара Аягъы в ночь на 29 апреля. Фото © СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

Место нападения на полицейских в посёлке Мара Аягъы в ночь на 29 апреля. Фото © СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

Ранее Life.ru писал, что 22 апреля двое полицейских были убиты, а один тяжело ранен во время несения службы в Карачаевске. Нападавшие скрылись с оружием погибших. Правоохранители дали ориентировки на подозреваемых: 26-летнего Руслана Эльканова, 25-летнего Ахмата Эльканова, 29-летнего Казбека Джазаева, 34-летнего Владимира Аверьянова и 35-летнего Руслана Семёнова*. Двое из преступников — бывшие члены банды Биаслана Гочияева, 15 лет назад пытавшегося прийти к власти в регионе и использовавшего для этой цели теракты.

Убийцы полицейских в Карачаевске были приспешниками "эмира КЧР", руководившего смертницами
Убийцы полицейских в Карачаевске были приспешниками "эмира КЧР", руководившего смертницами

Сегодня ночью в посёлке Мара Аягъы КЧР пятеро боевиков бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство и открыли по ним огонь из огнестрельного оружия. Ответным огнём они были ликвидированы. Двое сотрудников полиции погибли на месте, четверо госпитализированы.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Андрей Бражников
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