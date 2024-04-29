В убитых после нападения на полицейских в КЧР опознали расстрелявших ДПС боевиков 22 апреля

Пятеро боевиков, ликвидированных после ночного нападения на полицейских в посёлке Мара Аягъы Карачаево-Черкесии, оказались участниками расстрела наряда ДПС в Карачаевске 22 апреля. Об этом сообщает республиканское СУ СКР.

Место нападения на полицейских в посёлке Мара Аягъы в ночь на 29 апреля. Фото © СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике

"Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершённого 22 апреля текущего года. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 3 ст. 222 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов", — рассказали следователи.