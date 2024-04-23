Убийцы полицейских в Карачаевске были приспешниками "эмира КЧР", руководившего смертницами

Двое из четверых преступников, расстрелявших полицейских в Карачаево-Черкесии, — бывшие члены банды Биаслана Гочияева. Он известен как "эмир КЧР", главарь местных боевиков, который 15 лет назад пытался прийти к власти в регионе, используя теракты для достижения своих целей. Об этом узнал SHOT.

Как стало известно телеграм-каналу, 35-летний Руслан Семёнов* и 34-летний Владимир Аверьянов примкнули к орудовавшей в республике террористической группировке под лидерством Гочияева в 2009 году. В 2011 году предводитель банды был ликвидирован силовиками вместе с тремя своими соратниками, а Семёнов*, Аверьянов и остальные члены террористической организации оказались в тюрьме. Известно, что террористы готовились к осуществлению терактов. У них в домах обнаружили оружие и взрывчатые вещества в больших количествах, также есть сведения, что в своих планах они собирались использовать смертницу.