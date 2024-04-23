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23 апреля, 06:05

Убийцы полицейских в Карачаевске были приспешниками "эмира КЧР", руководившего смертницами

Двое подозреваемых в нападении на полицейских в КЧР состояли в банде Гочияева

Напавшие на полицейских в составе вооружённой группы Руслан Семёнов* и Владимир Аверьянов. Обложка © Telegram / SHOT

Напавшие на полицейских в составе вооружённой группы Руслан Семёнов* и Владимир Аверьянов. Обложка © Telegram / SHOT

Двое из четверых преступников, расстрелявших полицейских в Карачаево-Черкесии, — бывшие члены банды Биаслана Гочияева. Он известен как "эмир КЧР", главарь местных боевиков, который 15 лет назад пытался прийти к власти в регионе, используя теракты для достижения своих целей. Об этом узнал SHOT.

Главарь действовавшей в КЧР террористической группировки Биаслан Гочияев. Фото © Telegram / SHOT

Главарь действовавшей в КЧР террористической группировки Биаслан Гочияев. Фото © Telegram / SHOT

Как стало известно телеграм-каналу, 35-летний Руслан Семёнов* и 34-летний Владимир Аверьянов примкнули к орудовавшей в республике террористической группировке под лидерством Гочияева в 2009 году. В 2011 году предводитель банды был ликвидирован силовиками вместе с тремя своими соратниками, а Семёнов*, Аверьянов и остальные члены террористической организации оказались в тюрьме. Известно, что террористы готовились к осуществлению терактов. У них в домах обнаружили оружие и взрывчатые вещества в больших количествах, также есть сведения, что в своих планах они собирались использовать смертницу.

Выяснилось, что Аверьянов принял ислам, перед тем как примкнуть к группировке, и взял себе имя Абдуллах. В дополнение к террористической деятельности он подрабатывал сантехником.

Задержана пособница террориста Олега Шаляпина, обезглавившего полковника МВД в 2014 году
Задержана пособница террориста Олега Шаляпина, обезглавившего полковника МВД в 2014 году

Напомним, 22 апреля в Карачаево-Черкесии был объявлен план "Сирена" из-за преступников, расстрелявших патруль из троих полицейских и скрывшихся. Вскоре были опубликованы ориентировки на разыскиваемых за нападение. Сообщалось, что правоохранители ищут Марата Бытдаева и Руслана Семёнова*, который, как выяснилось несколько позже, уже находился в списке террористов и экстремистов. Бытдаева позже нашли дома. Выяснилось, что он не причастен к нападению. Сейчас в списке подозреваемых — 35-летний Семёнов*, 26-летний Руслан Эльканов, 29-летний Казбек Джазаев и Владимир Аверьянов.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
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