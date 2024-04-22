Среди убийц полицейских в КЧР оказался боевик с судимостью из списка террористов

Служебный УАЗ с тремя полицейскими внутри в Карачаево-Черкесии был расстрелян напавшими в упор, они вели огонь из автоматического оружия по окнам и дверям автомобиля, пишет SHOT. Один из подозреваемых — Руслан Семёнов* — находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Работа правоохранителей на месте происшествия. Видео © Telegram / МВД Медиа

У него имеется судимость за хранение оружия и членство в незаконном вооружённом формировании. Сейчас он может скрываться в компании другого подозреваемого — Марата Бытдаева, предварительно, они передвигаются на серебристой машине Lada Granta.

Руслан Семёнов*. Фото © Telegram / SHOT

В результате атаки командир взвода полиции капитан Мурат К. и один из его подчинённых были убиты на месте. Третий полицейский госпитализирован с ранами бедра и спины, врачи оценивают его состояние как тяжёлое. 36-летний капитан служил в МВД с 2013 года. У него остались супруга и четырёхлетняя дочка. Близкие рассказывали о нём как о порядочном и трудолюбивом мужчине. На досуге Мурат ездил на охоту, рыбалку и ходил в горы.

Убитый капитан полиции Мурат К. Фото © Telegram / SHOT

О том, что в Карачаево-Черкесии введён план "Сирена" из-за убийц, расстрелявших троих полицейских и бежавших с их оружием, Life.ru сообщал в понедельник, 22 апреля. Позже были опубликованы ориентировки на подозреваемых. Силовики КЧР разыскивают за атаку на наряд полиции 35-летнего Руслана Семёнова* и Марата Бытдаева. Предварительно, преступники начали стрелять по служебному УАЗу около рынка в Карачаевске.