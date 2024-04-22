МВД показало кадры оперативной съёмки на месте нападения на полицейских в КЧР

МВД по Карачаево-Черкесской Республике показало кадры оперативной съёмки с места нападения на полицейских в районе рынка в Карачаевске. Как рассказали в ведомстве, преступники из автоматического оружия обстреляли наряд группы быстрого реагирования в составе трёх сотрудников патрульно-постовой службы, которые находились на суточном дежурстве.

О том, что в Карачаево-Черкесии ввели план "Сирена" из-за преступников, которые расстреляли трёх полицейских и пустились в бега с их оружием, Life.ru сообщал в понедельник, 22 апреля. Позже появились ориентировки на подозреваемых. Силовики КЧР ищут за нападение на наряд полиции 35-летнего Руслана Семёнова и Марата Бытдаева. По предварительной версии, они открыли огонь по служебному УАЗу в районе рынка в Карачаевске.