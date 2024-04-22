Неизвестные убили полицейских в КЧР и бежали с их оружием, в республике ввели план "Сирена"

В Карачаево-Черкесии ввели план "Сирена" из-за преступников, которые расстреляли трёх полицейских и пустились в бега с их оружием. Об этом сообщил SHOT источник в правоохранительных органах.

По его словам, нападение на группу быстрого реагирования произошло в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка примерно в 23:40. Трое полицейских находились на дежурстве. По ним открыли огонь неизвестные во время обхода территории. В результате перестрелки заместитель командира взвода и один из его подчинённых погибли на месте. Их сослуживец с огнестрельными ранениями бедра и спины доставлен в больницу, за его жизнь борются врачи.