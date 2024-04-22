Неизвестные убили полицейских в КЧР и бежали с их оружием, в республике ввели план "Сирена"
В Карачаево-Черкесии ввели план "Сирена" из-за расстрела трёх полицейских
В Карачаево-Черкесии ввели план "Сирена" из-за преступников, которые расстреляли трёх полицейских и пустились в бега с их оружием. Об этом сообщил SHOT источник в правоохранительных органах.
По его словам, нападение на группу быстрого реагирования произошло в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка примерно в 23:40. Трое полицейских находились на дежурстве. По ним открыли огонь неизвестные во время обхода территории. В результате перестрелки заместитель командира взвода и один из его подчинённых погибли на месте. Их сослуживец с огнестрельными ранениями бедра и спины доставлен в больницу, за его жизнь борются врачи.
После обстрела полицейских злоумышленники похитили табельное оружие, а также автоматы АКМ. В КЧР объявлен план "Сирена". Личный состав поднят для розыска бандитов.
Ранее Life.ru рассказывал, что спецназ ФСБ в ходе перестрелки ликвидировал загнанных в ловушку боевиков в Нальчике. Режим КТО был введён в районе рано утром 11 апреля.
Shutterstock / FOTODOM