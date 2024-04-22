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22 апреля, 05:13

Неизвестные убили полицейских в КЧР и бежали с их оружием, в республике ввели план "Сирена"

В Карачаево-Черкесии ввели план "Сирена" из-за расстрела трёх полицейских

В Карачаево-Черкесии ввели план "Сирена" из-за преступников, которые расстреляли трёх полицейских и пустились в бега с их оружием. Об этом сообщил SHOT источник в правоохранительных органах.

По его словам, нападение на группу быстрого реагирования произошло в Карачаевске в районе местного Нижнего рынка примерно в 23:40. Трое полицейских находились на дежурстве. По ним открыли огонь неизвестные во время обхода территории. В результате перестрелки заместитель командира взвода и один из его подчинённых погибли на месте. Их сослуживец с огнестрельными ранениями бедра и спины доставлен в больницу, за его жизнь борются врачи.

После обстрела полицейских злоумышленники похитили табельное оружие, а также автоматы АКМ. В КЧР объявлен план "Сирена". Личный состав поднят для розыска бандитов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что спецназ ФСБ в ходе перестрелки ликвидировал загнанных в ловушку боевиков в Нальчике. Режим КТО был введён в районе рано утром 11 апреля.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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