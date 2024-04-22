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22 апреля, 11:24

Опубликованы новые фото подозреваемых в расстреле полицейских в Карачаевске

Подозреваемые в нападении на полицейских в КЧР. Обложка © SHOT

Подозреваемые в нападении на полицейских в КЧР. Обложка © SHOT

Появились новые фотографии четырёх напавших на полицейских в Карачаево-Черкесии, их публикует SHOT. Известно, что преступники вооружены, они украли у убитых правоохранителей два пистолета и 52 патрона к ним, а также автомат с 120 патронами.

Подозреваемые в нападении на полицейских в КЧР. Фото © SHOT

Подозреваемые в нападении на полицейских в КЧР. Фото © SHOT

Сейчас в списке подозреваемых — 35-летний Руслан Семёнов*, 26-летний Руслан Эльканов, 29-летний Казбек Джазаев и Владимир Аверьянов. Злоумышленники скрываются на двух машинах — ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112. Ранее предполагалось, что к расстрелу правоохранителей причастен Марат Бытдаев — его быстро задержали, оказалось, что у него есть алиби.

Среди убийц полицейских в КЧР оказался боевик с судимостью из списка террористов
Среди убийц полицейских в КЧР оказался боевик с судимостью из списка террористов

Напомним, в Карачаево-Черкесии ввели план "Сирена" из-за убийц, которые расстреляли троих полицейских вблизи рынка в Карачаевске и сбежали с их оружием. Позже были опубликованы ориентировки на подозреваемых. В результате нападения погиб командир взвода полиции капитан Мурат К. и один из его подчинённых. Третьего полицейского госпитализировали с ранами бедра и спины, врачи борются за его жизнь.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Мышляева
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