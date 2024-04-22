Опубликованы новые фото подозреваемых в расстреле полицейских в Карачаевске

Появились новые фотографии четырёх напавших на полицейских в Карачаево-Черкесии, их публикует SHOT. Известно, что преступники вооружены, они украли у убитых правоохранителей два пистолета и 52 патрона к ним, а также автомат с 120 патронами.

Сейчас в списке подозреваемых — 35-летний Руслан Семёнов*, 26-летний Руслан Эльканов, 29-летний Казбек Джазаев и Владимир Аверьянов. Злоумышленники скрываются на двух машинах — ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112. Ранее предполагалось, что к расстрелу правоохранителей причастен Марат Бытдаев — его быстро задержали, оказалось, что у него есть алиби.