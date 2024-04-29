Пятеро напавших на полицейских в КЧР убиты ответным огнём, на месте перестрелки нашли бомбы
Пятеро напавших на сотрудников полиции ликвидированы в Карачаево-Черкесии
Пятеро боевиков ликвидированы ответным огнём после ночного нападения на полицейских в посёлке Мара Аягъы Карачаево-Черкесии. Два силовика погибли, четверо ранены, сообщили в республиканском МВД.
Пятеро напавших на сотрудников полиции ликвидированы в Карачаево-Черкесии. Видео © МВД по КЧР
"Злоумышленники, подъехав на автомашине ВАЗ-2109 к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство. В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области. Пятеро нападавших уничтожены на месте", — уточнили в ведомстве.
Ранены в результате нападения двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по республике, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Все пострадавшие силовики госпитализированы. На месте перестрелки нашли несколько самодельных взрывных устройств, в настоящее время работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Ранее Life.ru писал, что 22 апреля двое полицейских были убиты, а один тяжело ранен во время несения службы в Карачаевске. Нападавшие скрылись с оружием погибших. Правоохранители дали ориентировки на подозреваемых: 26-летнего Руслана Эльканова, 25-летнего Ахмата Эльканова, 29-летнего Казбека Джазаева, 34-летнего Владимира Аверьянова и 35-летнего Руслана Семёнова*. Двое из преступников — бывшие члены банды Биаслана Гочияева, 15 лет назад пытавшегося прийти к власти в регионе и использовавшего для этой цели теракты.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
МВД по КЧР