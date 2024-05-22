Семь мужчин задержаны после драки со стрельбой в Москве, причиной стала женщина

Правоохранителями были задержаны семеро непосредственных участников конфликта с поножовщиной и стрельбой в южной части столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Московская полиция задержала семерых участников драки со стрельбой и поножовщиной в столице. Видео © ГУ МВД России по г. Москве

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в территориальный отдел полиции семерых активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. Также полицейскими были обнаружены и изъяты предметы, используемые в качестве оружия, которые направлены на экспертизу", — говорится в публикации министерства.

В ведомстве уточнили, что были заведены уголовные дела по двум статьям: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (статья 111 УК РФ) и "Хулиганство" (статья 213 УК РФ). В настоящий момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, которые позволят установить, найти и задержать остальных участников драки. В полиции сообщили о двух пострадавших с ножевыми ранениями, которым потребовалась госпитализация.

В Прокуратуре Москвы назвали предварительной причиной конфликта "замечание, сделанное относительно совершаемых в отношении женщины действий". Здоровью одного из раненых был причинён тяжкий вред.