Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 16:36

В Петербурге силовики нейтрализовали мужчину, забаррикадировавшегося в квартире

Силовики ликвидировали вооружённого мужчину, который забаррикадировался в квартире в Санкт-Петербурге и оказал сопротивление силовикам при задержании. Среди правоохранителей пострадавших нет, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии.

Кадры штурма квартиры в Петербурге. Видео © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

"В ходе задержания подозреваемый оказал вооружённое сопротивление. Сотрудники СОБРа в соответствии с законодательством применили табельное оружие и специальные средства. Злоумышленник нейтрализован", — говорится в сообщении.

Перед этим, как уточняется, бойцы спецназа Росгвардии провели штурм квартиры, где находился злоумышленник.

Раскрыта личность человека, который стрелял по полицейским в Петербурге
Раскрыта личность человека, который стрелял по полицейским в Петербурге

Напомним, в Невском районе Петербурга произошла стрельба. Вероятным стрелком является 59-летний рецидивист. Ранее мужчина был судим по статьям о незаконном владении оружием, побоях и угрозе убийством. Как только полицейские приехали на место вызова, злоумышленник открыл стрельбу и забаррикадировался в квартире.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Наталья Исакова
  • Новости
  • Росгвардия
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров