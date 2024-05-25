В Петербурге силовики нейтрализовали мужчину, забаррикадировавшегося в квартире
Силовики ликвидировали вооружённого мужчину, который забаррикадировался в квартире в Санкт-Петербурге и оказал сопротивление силовикам при задержании. Среди правоохранителей пострадавших нет, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии.
Кадры штурма квартиры в Петербурге. Видео © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ
"В ходе задержания подозреваемый оказал вооружённое сопротивление. Сотрудники СОБРа в соответствии с законодательством применили табельное оружие и специальные средства. Злоумышленник нейтрализован", — говорится в сообщении.
Перед этим, как уточняется, бойцы спецназа Росгвардии провели штурм квартиры, где находился злоумышленник.
Напомним, в Невском районе Петербурга произошла стрельба. Вероятным стрелком является 59-летний рецидивист. Ранее мужчина был судим по статьям о незаконном владении оружием, побоях и угрозе убийством. Как только полицейские приехали на место вызова, злоумышленник открыл стрельбу и забаррикадировался в квартире.
Кадр из видео Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ