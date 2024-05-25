В Петербурге силовики нейтрализовали мужчину, забаррикадировавшегося в квартире

Силовики ликвидировали вооружённого мужчину, который забаррикадировался в квартире в Санкт-Петербурге и оказал сопротивление силовикам при задержании. Среди правоохранителей пострадавших нет, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии.

Кадры штурма квартиры в Петербурге. Видео © Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

"В ходе задержания подозреваемый оказал вооружённое сопротивление. Сотрудники СОБРа в соответствии с законодательством применили табельное оружие и специальные средства. Злоумышленник нейтрализован", — говорится в сообщении.

Перед этим, как уточняется, бойцы спецназа Росгвардии провели штурм квартиры, где находился злоумышленник.