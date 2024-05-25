Раскрыта личность человека, который стрелял по полицейским в Петербурге

Инцидент с питерским стрелком начался с конфликта в рыболовном магазине. Мужчина выстрелил в продавца из травматического пистолета и ранил его в голову. В настоящее время злоумышленника пытаются задержать спецслужбы, сообщает "Mash на Мойке".

59-летний Лечи Алханов, стрелявший в полицейских в Петербурге. Фото © Telegram / "Mash на Мойке"

По информации телеграм-канала, две недели назад 59-летний мужчина пришёл в рыболовный магазин "Щука", где у него случился конфликт с 44-летним работником. Сотрудник сделал тому замечание о курении в общественном месте.

Агрессор не смог остановиться и накануне вновь поругался с тем же продавцом. В результате он открыл стрельбу и ранил того в голову. Работника магазина госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом головы и огнестрельным ранением.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев дополнил, что стрелком является 59-летний Лечи Алханов, уроженец Чечено-Ингушской АССР. У мужчины умственное отклонение, некоторое время назад он проходил стационарное лечение. Министр пояснил, что Алханов также имеет психическое отклонение. В его действиях нет признаков терроризма или экстремизма, он просто нездоров.

"Уверен, правоохранительные органы сделают всё возможное в рамках своей компетенции", — написал Дудаев в телеграм-канале.

В настоящее время сотрудники СОБРа начали штурмовать квартиру, где спрятался стрелок. Как отмечают очевидцы, из парадной слышны хлопки.