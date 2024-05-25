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25 мая, 14:18

В Петербурге открывший стрельбу по полицейским мужчина заперся в квартире

В Петербурге мужчина открыл стрельбу по прибывшим полицейским и заперся в доме

Мужчина открыл стрельбу по прибывшим на вызов сотрудникам полиции в Петербурге, после чего забаррикадировался в квартире на Народной улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Оцепленная территория около дома в Петербурге, где забаррикадировался стрелок. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Оцепленная территория около дома в Петербурге, где забаррикадировался стрелок. Фото © Telegram / Mash на Мойке

"25 мая в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома № 5 по Народной улице. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции. Увидев стражей порядка, злоумышленник произвёл выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире", — указано в сообщении.

В настоящее время злоумышленника пытаются задержать сотрудники правоохранительных органов вместе с Росгвардией. Как пишет Mash на Мойке, пострадавших нет. Территория возле дома на Народной улице обнесена лентой. Прямо сейчас сотрудники СОБРа заходят в подъезд дома. Известно, что злоумышленник стрелял из окна. Соседей нападавшего и граждан, находившихся во дворе дома, уводят на безопасное расстояние. Вероятная причина такого поведения мужчины — семейная ссора.

Оперативные службы заходят в подъезд дома в Петербурге, чтобы задержать стрелявшего мужчину. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Массовая драка со стрельбой в Москве вылилась в дело о покушении на убийство
Массовая драка со стрельбой в Москве вылилась в дело о покушении на убийство

Напомним, в Невском районе Петербурга произошла стрельба. Вероятным стрелком является 59-летний рецидивист. Ранее мужчина был судим по статьям о незаконном владении оружием, побоях и угрозе убийством. Полиция пытается его задержать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Дарья Нарыкова
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