В Петербурге открывший стрельбу по полицейским мужчина заперся в квартире

Мужчина открыл стрельбу по прибывшим на вызов сотрудникам полиции в Петербурге, после чего забаррикадировался в квартире на Народной улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Оцепленная территория около дома в Петербурге, где забаррикадировался стрелок. Фото © Telegram / Mash на Мойке

"25 мая в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в квартире дома № 5 по Народной улице. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции. Увидев стражей порядка, злоумышленник произвёл выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире", — указано в сообщении.

В настоящее время злоумышленника пытаются задержать сотрудники правоохранительных органов вместе с Росгвардией. Как пишет Mash на Мойке, пострадавших нет. Территория возле дома на Народной улице обнесена лентой. Прямо сейчас сотрудники СОБРа заходят в подъезд дома. Известно, что злоумышленник стрелял из окна. Соседей нападавшего и граждан, находившихся во дворе дома, уводят на безопасное расстояние. Вероятная причина такого поведения мужчины — семейная ссора.

Оперативные службы заходят в подъезд дома в Петербурге, чтобы задержать стрелявшего мужчину. Видео © Telegram / Mash на Мойке