В Петербурге рецидивист выстрелил на улице в полицейского и скрылся

В Невском районе Санкт-Петербурга ранили мужчину из огнестрельного оружия. Нападавшего сейчас разыскивает полиция. Об этом пишет Mash на Мойке.

59-летний рецидивист, стрелявший в мужчину в Петербурге. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Инцидент произошёл на Народной улице. По предварительным данным, пострадавшим является сотрудник правоохранительных органов, а вероятным стрелком — 59-летний рецидивист. Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе по статьям о незаконном владении оружием, побоях и угрозе убийством.