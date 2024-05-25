В Петербурге рецидивист выстрелил на улице в полицейского и скрылся
В Невском районе Санкт-Петербурга ранили мужчину из огнестрельного оружия. Нападавшего сейчас разыскивает полиция. Об этом пишет Mash на Мойке.
59-летний рецидивист, стрелявший в мужчину в Петербурге. Фото © Telegram / Mash на Мойке
Инцидент произошёл на Народной улице. По предварительным данным, пострадавшим является сотрудник правоохранительных органов, а вероятным стрелком — 59-летний рецидивист. Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе по статьям о незаконном владении оружием, побоях и угрозе убийством.
А ранее Life.ru писал, что в Петербурге ликвидировали мужчину под таблетками, который ранил полицейского. Пострадавший попал в тяжёлом состоянии в больницу.
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