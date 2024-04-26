Житель Петербурга "переел" таблеток от эпилепсии и напал на полицию, но был убит

В Санкт-Петербурге ликвидировали агрессивного мужчину, объевшегося лекарств от эпилепсии и напавшего на полицию. Как пишет SHOT, всё произошло рано утром 26 апреля, когда скорая помощь получила вызов от встревоженной женщины. Она сообщила, что её сын Михаил принял более ста таблеток.

На место врачи приехали уже с "усилением". Однако 42-летний мужчина, увидев незваных гостей, взял пистолет и выстрелил в плечо правоохранителю. Его коллега сразу достал табельное оружие и разобрался с нападавшим. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое.