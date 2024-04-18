Неадекваты избили ребёнка черенком от лопаты за баловство чужой собаки
SHOT: Двое мужчин избили ребёнка и порезали собаку, защищая куриц под Калугой
Двое мужчин избили ребёнка и порезали собаку, защищая куриц под Калугой. Обложка © Telegram / SHOT
Попытка девятилетнего жителя села Ворсино Калужской области прогнать бесхозную дворнягу из чужого курятника закончилась для него жестоким избиением. Травмы ребёнку нанесли двое мужчин, решивших, что мальчишка сам натравил собаку на пернатых. Подробности инцидента выяснил SHOT.
Школьник попал в передрягу, возвращаясь домой от друга. Заметив, что местный пёс по кличке Чапи гоняет в огороде одного из домов куриц, парень решил сделать доброе дело и бросился на помощь несушкам. В этот момент и появились хозяева дома — пожилой отец и его 44-летний сын. Они набросились на ребёнка с черенком от лопаты, ударив его по животу и ногам. Дворняге досталось не меньше — её несколько раз пырнули ножом. Малыша отпустили не сразу: перед этим из него выбили обещание принести десять куриц.
Ребёнок рассказал о произошедшем родным, которые тотчас же вызвали скорую. Парню диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, его постоянно тошнит. Собаку же приютили волонтёры, за её жизнь борются ветеринары. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Трагедия ранее произошла в Москве, где 25-летний байкер сделал замечание автовладельцу из-за припаркованной у самого подъезда иномарки и получил удар ножом. От полученных травм он скончался на месте. Убийца объявлен в федеральный розыск.