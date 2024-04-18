Неадекваты избили ребёнка черенком от лопаты за баловство чужой собаки

Школьник попал в передрягу, возвращаясь домой от друга. Заметив, что местный пёс по кличке Чапи гоняет в огороде одного из домов куриц, парень решил сделать доброе дело и бросился на помощь несушкам. В этот момент и появились хозяева дома — пожилой отец и его 44-летний сын. Они набросились на ребёнка с черенком от лопаты, ударив его по животу и ногам. Дворняге досталось не меньше — её несколько раз пырнули ножом. Малыша отпустили не сразу: перед этим из него выбили обещание принести десять куриц.