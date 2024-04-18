Убивший москвича из-за конфликта на парковке объявлен в федеральный розыск

Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве 24-летнего байкера Кирилла из-за конфликта на парковке в Москве, объявлен в федеральный розыск, сообщает SHOT. Аббасову и его брату, который был с ним во время убийства, грозит 20 лет колонии по статье "Убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений".

Подозреваемый в убийстве москвича Шахин Аббасов. Фото © SHOT

Сразу после убийства он скрылся со своим братом на его БМВ. Позже они бросили иномарку на улице Верхние Поля, пересели в "семёрку" и скрылись. В БМВ нашли нож, которым Шахин зарезал Кирилла.