Убивший москвича из-за конфликта на парковке объявлен в федеральный розыск
SHOT: Подозреваемый в убийстве москвича после конфликта на парковке объявлен в розыск
Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве 24-летнего байкера Кирилла из-за конфликта на парковке в Москве, объявлен в федеральный розыск, сообщает SHOT. Аббасову и его брату, который был с ним во время убийства, грозит 20 лет колонии по статье "Убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений".
Подозреваемый в убийстве москвича Шахин Аббасов. Фото © SHOT
Сразу после убийства он скрылся со своим братом на его БМВ. Позже они бросили иномарку на улице Верхние Поля, пересели в "семёрку" и скрылись. В БМВ нашли нож, которым Шахин зарезал Кирилла.
Напомним, трагедия произошла на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. Молодого байкера зарезали прямо возле дома его невесты из-за конфликта на парковке. Парень сделал замечание водителю "тойоты-камри", который ставил свою машину на тротуар. Такую критику автомобилист не воспринял, после небольшой перепалки он схватил нож, ударил им байкера. Негодяю удалось скрыться, в этом ему помог брат. Полиция разыскивает обоих. Задержаны отец убийцы и друг семьи.