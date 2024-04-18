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18 апреля, 15:36

Убивший москвича из-за конфликта на парковке объявлен в федеральный розыск

SHOT: Подозреваемый в убийстве москвича после конфликта на парковке объявлен в розыск

Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве 24-летнего байкера Кирилла из-за конфликта на парковке в Москве, объявлен в федеральный розыск, сообщает SHOT. Аббасову и его брату, который был с ним во время убийства, грозит 20 лет колонии по статье "Убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений".

Подозреваемый в убийстве москвича Шахин Аббасов. Фото © SHOT

Подозреваемый в убийстве москвича Шахин Аббасов. Фото © SHOT

Сразу после убийства он скрылся со своим братом на его БМВ. Позже они бросили иномарку на улице Верхние Поля, пересели в "семёрку" и скрылись. В БМВ нашли нож, которым Шахин зарезал Кирилла.

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Напомним, трагедия произошла на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. Молодого байкера зарезали прямо возле дома его невесты из-за конфликта на парковке. Парень сделал замечание водителю "тойоты-камри", который ставил свою машину на тротуар. Такую критику автомобилист не воспринял, после небольшой перепалки он схватил нож, ударил им байкера. Негодяю удалось скрыться, в этом ему помог брат. Полиция разыскивает обоих. Задержаны отец убийцы и друг семьи.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
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