В Петербурге две девочки унизили и избили сверстника из-за слитых в Сеть фото

В Петербурге две 15-летние девочки жестоко обошлись со сверстником. Они унизили мальчика, заставив его встать на колени, а после ударили ногой в глаз и залили "перцем". При этом всё происходящее подростки снимали на видео, пишет "Mash на Мойке".

Как заявила мать пострадавшего, причиной их поступка стала месть: в Сети появились слитые фотографии, и девочки обвинили во всём своего знакомого. Они подловили юношу на футбольном поле и напали на него. В итоге после произошедшего парень обратился в больницу.

Врачи диагностировали у него сильный ушиб мягких тканей окологлазничной области, теперь он проходит лечение. Теперь в деле будет разбираться полиция — его мама уже подала заявление.