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8 апреля, 21:49

Вооружённая группа подростков напала на отца с сыном в Санкт-Петербурге

СК: В Петербурге задержан подросток, который стрелял из пистолета в отца с сыном

В Приморском районе Санкт-Петербурга группа подростков избила 45-летнего мужчину и его 18-летнего сына. Как передаёт в телеграм-канале региональное управление СКР, во время драки один из злоумышленников стрелял из пистолета.

"Вооружённый подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших", — говорится в сообщении.

Помимо того, в ведомстве уточнили, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Стоит отметить, что оно находится на карандаше у сотрудников центрального аппарата СКР.

В Петербурге подростки задержали педофила, который отправлял дикпики
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Ранее Life.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге 10-летняя девочка попала в больницу после избиения ремнём "чудо-мамы". В ходе лечения врачи обнаружили, что над ней совершались действия сексуального характера, после чего силовики задержали её 32-летнюю мать и сожителя женщины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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