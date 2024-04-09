Вооружённая группа подростков напала на отца с сыном в Санкт-Петербурге
СК: В Петербурге задержан подросток, который стрелял из пистолета в отца с сыном
В Приморском районе Санкт-Петербурга группа подростков избила 45-летнего мужчину и его 18-летнего сына. Как передаёт в телеграм-канале региональное управление СКР, во время драки один из злоумышленников стрелял из пистолета.
"Вооружённый подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших", — говорится в сообщении.
Помимо того, в ведомстве уточнили, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Стоит отметить, что оно находится на карандаше у сотрудников центрального аппарата СКР.
Ранее Life.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге 10-летняя девочка попала в больницу после избиения ремнём "чудо-мамы". В ходе лечения врачи обнаружили, что над ней совершались действия сексуального характера, после чего силовики задержали её 32-летнюю мать и сожителя женщины.
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