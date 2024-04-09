Вооружённая группа подростков напала на отца с сыном в Санкт-Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга группа подростков избила 45-летнего мужчину и его 18-летнего сына. Как передаёт в телеграм-канале региональное управление СКР, во время драки один из злоумышленников стрелял из пистолета.

"Вооружённый подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших", — говорится в сообщении.

Помимо того, в ведомстве уточнили, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Стоит отметить, что оно находится на карандаше у сотрудников центрального аппарата СКР.