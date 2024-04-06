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6 апреля, 12:00

Осмотр вскрыл жуткие следы изнасилования на теле девочки из Петербурга, отчим и мать задержаны

Девочка, попавшая в больницу в Петербурге после избиения, оказалась изнасилована

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Фото © Shutterstock / FOTODOM

В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка попала в больницу после избиения ремнём "чудо-мамы", в ходе лечения врачи обнаружили, что над ней совершались действия сексуального характера. Её 32-летняя мать и сожитель задержаны, сообщил "Mash на Мойке".

Изначально девочка поступила в реанимацию со множеством гематом и болями в животе. Уже во время лечения врачи выявили ещё более пагубные для психики ребёнка следы на теле юной пациентки. Врачи зафиксировали у неё на теле множество повреждений и следы сексуального насилия. На данный момент школьница находится под присмотром медиков больницы Раухфуса.

Семья ребёнка считалась благополучной. У девочки есть брат, а в каком состоянии он сейчас находится — непонятно. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование".

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Каринэ Гевондян
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