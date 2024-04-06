Бизнесмен-педофил из Подмосковья шесть лет совращал родную дочь В Москве задержан бизнесмен, который c девяти лет совращал свою 15-летнюю дочь 6 апреля, 08:29 В Москве бизнесмен приставал к своей дочери. Обложка © freepik

В Москве полиция задержала мужчину, который на протяжении шести лет склонял свою дочь к интимным отношениям. Он начал приставать к девочке, когда ей было всего девять лет. Об этом пишет SHOT.

Сейчас школьнице 15 лет, и только сейчас она решилась раскрыть творившийся с нею ужас. О домогательствах отца девочка рассказала сотруднице ПДН. Родители школьницы развелись, когда ей было только два года. Мать оставила дочь у бабушки и уехала, а отец периодически заезжал в гости. Когда малышка подросла, мужчина начал брать её с собой в поездки на отдых или оставлял ночевать у себя в квартире. Во время этого "семейного достуга" отец и совращал дочку.

Подозреваемый проживает в подмосковном Королёве, работает в Москве директором фирмы, торгующей строительными материалами. Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия". Отцу девочки грозит до восьми лет колонии.

Ранее в Пензе задержали учителя информатики, который прямо в школе совратил одну из учениц. Правоохранители узнали, что в период летних каникул педофил отправил свои голые снимки в общий чат со школьницами, которые затем сообщили об этом родителям.

Авторы Татьяна Миссуми