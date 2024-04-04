Расчленительница из Балашихи объяснила убийство 78-летнего отца попыткой изнасиловать внучку Убившая отца жительница Балашихи объяснила расправу его домогательствами 4 апреля, 10:36 Женщина из Балашихи объяснила, что убила отца из-за его приставаний. Обложка © Telegram / SHOT

Женщина из Балашихи убила отца и спрятала его тело в холодильник, предварительно разрубив на части, так как мужчина якобы попытался изнасиловать её и внучку. Об этом пишет SHOT и публикует кадры из зала суда, где избиралась мера пресечения.

Женщина из Балашихи объяснила, что убила отца из-за его приставаний. Видео © Telegram / SHOT

Подозреваемой 52 года, она работает бухгалтером. По её словам, отец "выжил из ума" после того, как стал вдовцом в декабре прошлого года. Мужчина якобы начал проявлять нездоровый интерес и к дочери, и к уже подросшей внучке. Он напрямую предлагал им интимные отношения и хвастался, что купил таблетки для потенции. В день убийства мужчина, как утверждает подозреваемая, вновь начал приставать к ней, тогда она решила расправиться с ним.

Женщина нанесла смертельные удары ножом отцу, часть тела спрятала в холодильнике, а руки и ноги отрубила и выбросила в сточную канаву. Позже она сама обратилась в полицию и призналась в содеянном. Суд отправил обвиняемую под арест на два месяца.

"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 01.06.2024 года", — сообщили в подмосковном СК.

Напомним, 1 апреля 78-летний пенсионер приехал в гости к своей 52-летней дочери, живущей в паре кварталов от него в подмосковной Балашихе. Родственники сели ужинать, выпили. Предположительно, между ними вспыхнула ссора, после чего женщина убила отца ножом, а тело расчленила топором и спрятала в холодильнике.

Авторы Татьяна Миссуми