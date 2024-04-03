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3 апреля, 10:59

В Подмосковье дочь расчленила отца во время семейного ужина и сложила в холодильник

SHOT: В Балашихе дочь расчленила отца и сложила фрагменты в холодильник

Леденящая душу история произошла в одном из частных домов на Разинском шоссе в подмосковной Балашихе. По данным SHOT, 78-летний пенсионер приехал в гости к своей 52-летней дочери, живущей в паре кварталов от него. Родственники сели ужинать, параллельно выпивали.

Из-за чего именно вспыхнула ссора, пока неизвестно. По предварительным данным, мужчина стал критиковать дочь за неуживчивый характер. В порыве ссоры разъярённая женщина схватила кухонный нож и ударила отца в грудь. Он скончался на месте.

Тогда женщина задумала замести следы зверского преступления. Сперва она расчленила тело родителя, используя топор. Части туловища она сложила в холодильник, а конечности, которые туда не помещались, выбросила в сточную яму возле дома.

Осознание к ней пришло немного позже. Женщина поняла, что скрыть убийство всё равно не получится, сама позвонила в полицию и во всём призналась. Её задержали, ведётся следствие.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Берковиц
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