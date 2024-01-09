Россиянин убил свою гостью в новогоднюю ночь, расчленил её тело и выбросил в мусорный бак

Жителя Вязьмы Смоленской области подозревают в убийстве женщины, которое он совершил в разгар новогоднего торжества. По данным регионального управления СКР, мужчина сильно избил и задушил гостью, с которой они вместе употребляли спиртное 1 января, а затем лёг спать. Проснувшись, он обнаружил, что женщина мертва, вынес её тело на балкон и продолжил пить — уже в одиночку, пока не пришло время собираться на работу в Москву.

"В период с 4 по 6 января подозреваемый находился на работе в Москве, а по возвращении с целью сокрытия следов преступления он расчленил тело потерпевшей, а фрагменты выбросил в мусорные контейнеры", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Останки убитой обнаружили коммунальщики в одном из мусорных баков 7 января. Предполагаемого убийцу удалось выявить и задержать в течение нескольких часов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.