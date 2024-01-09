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9 января, 11:05

Россиянин убил свою гостью в новогоднюю ночь, расчленил её тело и выбросил в мусорный бак

СК по Смоленской области: Житель Вязьмы убил гостью в новогоднюю ночь

Подозреваемый в убийстве женщины в Вязьме во время следственного эксперимента. Фото © Пресс-служба СУ СКР по Смоленской области

Подозреваемый в убийстве женщины в Вязьме во время следственного эксперимента. Фото © Пресс-служба СУ СКР по Смоленской области

Жителя Вязьмы Смоленской области подозревают в убийстве женщины, которое он совершил в разгар новогоднего торжества. По данным регионального управления СКР, мужчина сильно избил и задушил гостью, с которой они вместе употребляли спиртное 1 января, а затем лёг спать. Проснувшись, он обнаружил, что женщина мертва, вынес её тело на балкон и продолжил пить — уже в одиночку, пока не пришло время собираться на работу в Москву.

"В период с 4 по 6 января подозреваемый находился на работе в Москве, а по возвращении с целью сокрытия следов преступления он расчленил тело потерпевшей, а фрагменты выбросил в мусорные контейнеры", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Останки убитой обнаружили коммунальщики в одном из мусорных баков 7 января. Предполагаемого убийцу удалось выявить и задержать в течение нескольких часов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

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А ранее Лайф сообщал, что суд в Москве арестовал 17-летнюю мать, которая призналась в убийстве годовалого ребёнка. Вечером 31 декабря во время купания девушка насильно удерживала девочку под водой, а потом вместе с бабушкой малышки спрятала тело в коляске на балконе.

Марина Калегина
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