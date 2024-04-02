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2 апреля, 10:52

В Петербурге подростки задержали педофила, который отправлял дикпики

В Петербурге трое подростков задержали педофила, рассылавшего свои интимные фото

В Санкт-Петербурге педофил решил лично пообщаться с подростком, но тот прихватил с собой "группу поддержки". По данным SHOT, своей целью 47-летний Виталий Ю. выбрал 16-летнего студента-первокурсника, которому стал писать в начале марта. Тот сразу понял, что мужчина затеял что-то неладное, и представился другим именем.

Виталий Ю., присылавший дикпики подростку из Петербурга. Фото © SHOT

Виталий Ю., присылавший дикпики подростку из Петербурга. Фото © SHOT

По словам подростка, за десять дней общения извращенец успел несколько раз прислать ему свои интимные фото, а потом решил назначить встречу на проспекте Ветеранов. Однако с собой парень взял двух друзей. Они стали обвинять мужчину в домогательствах, вызвали полицию и задержали его до приезда сотрудников. Парни сообщили правоохранителям, что мужчина отправлял дикпики одному из них в чат.

Педофила задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов", по которой петербуржцу грозит до шести лет лишения свободы.

Гнался до подъезда: Студентка и младшеклассница чудом спаслись от педофила в Петербурге
Гнался до подъезда: Студентка и младшеклассница чудом спаслись от педофила в Петербурге

Ранее в Москве сотрудник ПВЗ одного из маркетплейсов прямо на рабочем месте изнасиловал девочку-подростка. Она пришла туда, чтобы забрать заказ. Извращенца оперативно задержали, возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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