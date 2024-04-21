В Коломне неадекват забрался на чердак, напал на полицейских с молотком и был ранен в ногу

В подмосковной Коломне полиции пришлось применить табельное оружие против неадеквата, забравшегося на чердак многоквартирного дома. По данным SHOT, всё произошло вечером 20 апреля на улице Овражной, куда вызвали полицию перепуганные жители.

На место приехали двое полицейских, которые, открыв дверь на крышу, сразу стали целью мужчины: он набросился на них с молотком, ударив одного из стражей порядка по руке. После этого неадекват попытался использовать в качестве оружия металлический таз.

Правоохранители сделали предупредительный выстрел, но мужчина не среагировал. Поэтому полицейские в целях самообороны выстрелили в ногу неадеквату. Его госпитализировали. Напавшим оказался 28-летний Андрей К. — безработный житель деревни Чемодурово, ранее судимый за производство и сбыт наркотиков. Его мотивы устанавливают. Проводится проверка.